Mourinho müjdesi!

Fenerbahçe'nin seçimli genel kurulunda mevcut başkan Ali Koç'la yarışacak olan Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. "diyen, önceki gün deaçıklamasını yapan Yıldırım, takımın başına kariyerli bir teknik adam getirmeyi, flaş transferlerle de takımı güçlendirmeyi hedefliyor.Yıldırım ve ekibinin Portekizli çalıştırıcı ile oyuncu transferlerine mali kaynak oluşturmak adına birçok görüşmede bulunduğu, şimdiden sponsorlarla anlaştığı öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı kazanması halinde gelecek sezon ciddi bir paranın kulübün kasasına gireceği kaydedildi.Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Mehmet İman, Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur. Yedek isimler: Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Haziran'da yapılacak olan seçimli genel kurul için adaylığını resmen açıklarken yönetim kurulunda yer alacak isimleri de basın mensuplarıyla paylaştı. Koç'un listesine mevcut yönetimden G.Saray maçı sonrası tartıştığıAli Koç'un listesi şu isimlerden oluşuyor: Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı (Yeni), Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu (Yeni), Cenk Özatanık (Yeni) Eren Dişli (Yeni), Ergun Özen (Yeni), Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi (Yeni), Hamdi Akın (Yeni), Hulusi Belgü (Yeni), Hüseyin Bozkurt (Yeni), Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli (Yeni), Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya (Yeni), Selma Rodopman.Aziz Yıldırım ve ekibinin, Jose Mourinho ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması ihtimali üzerinden hareketle B planını da devreye soktuğu öğrenildi. Yıldırım'ın listesinde yer alan ve futboldan sorumlu olan isimlerin, biri İtalyan diğeri de Arjantinli olmak üzere iki teknik adamla temasları sürdürdüğü belirtildi.Aziz Yıldırım cephesinde teknik direktör konusunda önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor., Fenerbahçe'ye mağlup olduğu maçın ardından çıkan olaylarla ilgili sarı-kırmızılı kulübün şikâyeti üzerineve G.Saraylı yetkilileri darp eden İsmail Kartal'ın oğlu, kulüp doktoruile Hulusi Belgü ifadeye çağrılmıştı. Bu üç ismin bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Bilindiği gibi saha içinde darp edilenAli Koç, G.Saray'ın Konyaspor ile oynayacağı maç için UEFA'ya başvurduklarını belirtip şunları söyledi:TFF ve UEFA'ya yazı yolladık. Endişemiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk. Tek güvencem Konyaspor. Sonuna kadar mücadele edecekler. Konya'daki son 3 maçı kazanmışlar. İnşallah dimdik mücadele ederler."