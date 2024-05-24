Mourinho müjdesi!

Fenerbahçe'nin seçimli genel kurulunda mevcut başkan Ali Koç'la yarışacak olan Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. "Borçları ödemek için değil, şampiyonluk için adayım"
diyen, önceki gün de "Şampiyon olalım, gerekirse ben çekilirim"
açıklamasını yapan Yıldırım, takımın başına kariyerli bir teknik adam getirmeyi, flaş transferlerle de takımı güçlendirmeyi hedefliyor. Aziz Yıldırım'ın hoca konusunda ise birinci hedefi Jose Mourinho…
HAFTAYA BASIN TOPLANTISI VAR
Yıldırım ve ekibinin Portekizli çalıştırıcı ile oyuncu transferlerine mali kaynak oluşturmak adına birçok görüşmede bulunduğu, şimdiden sponsorlarla anlaştığı öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı kazanması halinde gelecek sezon ciddi bir paranın kulübün kasasına gireceği kaydedildi. Öte yandan Yıldırım'ın, şampiyonluk yarışının sonuçlanmasının ardından önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyeceği aktarıldı.
İŞTE YILDIRIM'IN EKİBİ
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. Yıldırım'ın listesi şöyle:
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Mehmet İman, Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur. Yedek isimler: Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.
ADAYLIĞINI AÇIKLADI LİSTESİNİ DUYURDU
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Haziran'da yapılacak olan seçimli genel kurul için adaylığını resmen açıklarken yönetim kurulunda yer alacak isimleri de basın mensuplarıyla paylaştı. Koç'un listesine mevcut yönetimden G.Saray maçı sonrası tartıştığı Selahattin Baki'nin yanı sıra Can Gebetaş'ı dahil etmediği görüldü.
Ali Koç'un listesi şu isimlerden oluşuyor: Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı (Yeni), Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu (Yeni), Cenk Özatanık (Yeni) Eren Dişli (Yeni), Ergun Özen (Yeni), Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi (Yeni), Hamdi Akın (Yeni), Hulusi Belgü (Yeni), Hüseyin Bozkurt (Yeni), Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli (Yeni), Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya (Yeni), Selma Rodopman.
ALTERNATİFİ İTALYA VE ARJANTİN'DEN
Aziz Yıldırım ve ekibinin, Jose Mourinho ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması ihtimali üzerinden hareketle B planını da devreye soktuğu öğrenildi. Yıldırım'ın listesinde yer alan ve futboldan sorumlu olan isimlerin, biri İtalyan diğeri de Arjantinli olmak üzere iki teknik adamla temasları sürdürdüğü belirtildi. Söz konusu adayların da en az Jose Mourinho kadar kariyerli ve başarılı teknik direktörler olduğu gelen bilgiler arasında.
Aziz Yıldırım cephesinde teknik direktör konusunda önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
ÜÇ İSİM SAVCILIĞA BUGÜN İFADE VERECEK
G.SARAY'IN
, Fenerbahçe'ye mağlup olduğu maçın ardından çıkan olaylarla ilgili sarı-kırmızılı kulübün şikâyeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açmış
ve G.Saraylı yetkilileri darp eden İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal
, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık
ile Hulusi Belgü ifadeye çağrılmıştı. Bu üç ismin bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Bilindiği gibi saha içinde darp edilen Rams Park Stadı Müdürü Ali Çelikkıran'ın boynunda ve kaburgasında kırık tespit edilmişti.
KONYASPOR MAÇI İÇİN UEFA'YA BAŞVURDU!
BAŞKAN
Ali Koç, G.Saray'ın Konyaspor ile oynayacağı maç için UEFA'ya başvurduklarını belirtip şunları söyledi: "Bu karşılaşmaya UEFA, FIFA nezdinde gözlemci yollanmasını istiyoruz. Buraya verilecek hakemler ve Konyaspor'un rakibinden ötürü istiyoruz.
TFF ve UEFA'ya yazı yolladık. Endişemiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk. Tek güvencem Konyaspor. Sonuna kadar mücadele edecekler. Konya'daki son 3 maçı kazanmışlar. İnşallah dimdik mücadele ederler."