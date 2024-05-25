Fatih Karagümrük son maçını 3 golle kazandı! Samsunspor sezonu mağlup kapattı

50'nci dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Adnan Uğur sol kanattaki Mendes'i topla buluşturmak isterken araya giren Yunus Emre Çift topu uzaklaştırmadı. Topu kazanan Mendes sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve son çizgiye indi. Mendes'in son çizgiden yaptığı vuruşta top kaleci Szumski'den sekerek ağlarla buluştu: 2-0.

57'nci dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Kendi ceza sahasının hemen önünde topu uzaklaştırmak isterken dengesini kaybeden ve topa istediği gibi vuramayan Adnan Uğur'dan seken top Tait'te kaldı. Ceza sahası içindeki Tait pasını hemen yanındaki Soner Aydoğdu'ya aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top ağlara gitti: 2-1.

64'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Fofana, rakibini geçtikten sonra ön direğe ortaladı. Ön direkteki Ercan Kara'nın dokunuşunda top yandan auta çıktı.

72'nci dakikada Samsunspor 10 kişi kaldı. Yunus Emre Çift'in Eysseric'e yaptığı faulün ardından hakem Mehmet Türkmen sarı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen kırmızı kart ile Yunus Emre Çift'i oyun dışında bıraktı.

77'nci dakikada sol tarafta topla buluşan Soner Aydoğdu pasını ceza sahası içindeki Fofana'ya aktardı. Fofana'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda vuruşunda topu kaleci Emre Bilgin kornere çeldi.

90+2'nci dakikada Fatih Karagümrük 3'üncü golü buldu. Orta alanda topla buluşan Paoletti pasını sağ taraftaki Mendes'e aktardı. Mendes'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Emre Bilgin'den döndü. Dönen topla tekrar buluşan Mendes pasını kale önündeki Güven Yalçın'a aktardı. Güven Yalçın'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

Mücadele Fatih Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.