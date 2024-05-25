İngiltere FA Cup şampiyonu Manchester United oldu!

İkinci yarıya Manchester City, iki değişiklik ile başladı. Jeremy Doku'yu oyuna alan İspanyol teknik adam Pep Guardiola, kanat oyunu için de hamlesini yapmış oldu. Savunmada adeta geçit vermeyen United, ikinci yarıda da aynı oyununa devam etti. Mücadelenin büyük bölümünü United yarı sahasında oynayan Manchester City'li oyuncular, topun hakimiyetini korusalar da Manchester United savunmasını geçemedi. Oyunun son bölümleri karşılıklı pozisyonlara sahne olurken, mücadelenin 87'nci dakikasında Manchester City'de Jeremy Doku farkı 1'e indiren golü kaydetti: 1-2. Golün ardından pozisyonları sol kanattan işlemek isteyen City'ye United savunması yine geçit vermedi. 2-1'den sonra Manchester City'nin baskısına çok iyi karşılık veren Manchester United, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı ve İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) 8 yıl aradan sonra müzesine götürdü.