Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol’a veda

"KULÜBÜMÜZE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNDU"

Başkan Yüksel Yıldırım, "Teknik Direktörümüz Markus Gisdol'a bu zamana kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisi, kulübümüze önemli katkılarda bulundu, güzel bir başarıya imza attı. Gönül isterdi ki yolumuza devam edelim ama hocamızın kararı ayrılmak oldu. Biz onu hep iyi hatırlayacağız. Yolu açık olsun" dedi.

Futbol Direktörü Fuat Çapa ise, "Markus hocamızla kısa sürede olsa çalışmak güzeldi. Güzel dostluklar edindik, bir aile ortamı oluşturduk. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Takım Kaptanı Osman Çelik ise "Hocamızla önemli bir başarıya imza attık. Herkesin küme düşer diye ifade ettiği takımımız oluşturulan aile ortamı ile ligde kalmayı başardı. Hocamız hep bize babacan tavırla yaklaştı, bizde sorumluluklarımızı hep bildik ve mutlu sona ulaştık" şeklinde konuştu.

Duygusal anların yaşandığı veda töreninde Başkan Vekili ve İcra Komitesi Üyesi Veysel Bilen, İcra Komitesi Üyesi Suat Çakır, Futbol Direktörü Fuat Çapa, teknik ve idari kadro ile futbolcular yer aldı.