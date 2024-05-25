Sivasspor evinde 3 puanı aldı! Kayserispor’a tek golü yetmedi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada defanstan dönen topu önünde bulan Murat Paluli, ceza sahası sağ köşesinden kaleyi hedef aldı. Koita kale çizgisi önünde kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
15. dakikada Charisis'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu Manaj sol çaprazdan kaleye göndermek istedi. Attaman son anda topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.
24. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın köşe vuruşunda kale çizgisi önünde bulunan Attamah kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
33. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Morte'nin şutunda kaleci Nikolic topu çeldi.
52. dakikada Baurabia'nın pasında ceza sahası içerisindeki Bahoken'in şutunda kaleci Nikolic topu çeldi.
53. dakikada Murat Paluli'nin ortasında savunmaya çarpan topla ceza sahası içinde buluşan Caktas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
56. dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine giren Uğur Çiftçi'nin sert şutunda kaleci Onurcan Piri gole izin vermedi.
82. dakikada savunmadan dönen topu ceza alanı içinde Motre'nin sert şutunda kaleci Nikolic meşin yuvarlağı çeldi.