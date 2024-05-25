Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci futbolu bırakma kararı aldı! "Yarın son savaşımızı vereceğiz..."

Devre arasında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, kariyerini sarı-lacivertli takımda noktalama kararı aldı.
Fenerbahçe, yarın oynanacak İstanbulspor maçının Leonardo Bonucci'nin son 90 dakikası olduğunu resmi olarak duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:
"Devre arası transfer döneminde Futbol Takımımıza katılan İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini yarın noktalıyor.
İstanbulspor ile oynayacağımız maç için Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yapılan son antrenman öncesi Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve oyuncularımızla bir araya gelen Bonucci'ye, tüm takımın imzaladığı Fenerbahçe forması hediye edildi.
Takım adına teşekkür konuşması yapan kaptanlarımızdan Mert Hakan Yandaş, "Lider bir adamın nasıl olması gerektiğini ben şahsım adına onda çok kez gördüm. Saha içi ve saha dışında her zaman takımın yanında olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Bizler ve Fenerbahçe taraftarları; o burada bizimle olduğu için çok şanslı, tekrar her şey için teşekkürler." dedi.
37 yaşında futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Leonardo Bonucci de, "Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı."