Toni Kroos, Real Madrid taraftarlarına veda etti

Yıldız oyuncu, yazın düzenlenecek EURO 2024 turnuvasının ardından futbol kariyerine nokta koyacağını açıklamıştı. Real Madrid tribünleri ve Kroos'un takım arkadaşları, yıldız oyuncuya görkemli bir veda töreni düzenledi ve Toni Kroos, Santiago Bernabeu'da son kez maça çıkmış oldu.

ARDA GÜLER OYNAMADI

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelede forma şansı bulamadı.

Şampiyonluğunu erkenden ilan eden Real Madrid, LaLiga'yı 95 puanla ilk sırada tamamlarken, Real Betis, ligi 57 puanla 7. sırada tamamladı.