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Giriş Tarihi: 26.5.2024 01:22

Toni Kroos, Real Madrid taraftarlarına veda etti

Toni Kroos, Real Madrid taraftarlarına veda etti

Şampiyon Real Madrid, LaLiga'nın 38. ve son haftasında evinde Real Betis ile 0-0 berabere kaldı. Madrid ekibinin yıldız futbolcusu Toni Kroos, Santiago Bernabeu'da son kez maça çıktı ve taraftarlara veda etti. İşte tüm detaylar...

İspanya LaLiga'nın 38. ve son haftasında şampiyonluğunu daha önce ilan eden Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid, evinde Manuel Pellegri'nin Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta gol sesi çıkmazken maçın Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, son kez Santiago Bernabeu'da sahaya çıktı. Alman oyunu son maçında sahanın en iyi oyuncusu seçildi

Yıldız oyuncu, yazın düzenlenecek EURO 2024 turnuvasının ardından futbol kariyerine nokta koyacağını açıklamıştı. Real Madrid tribünleri ve Kroos'un takım arkadaşları, yıldız oyuncuya görkemli bir veda töreni düzenledi ve Toni Kroos, Santiago Bernabeu'da son kez maça çıkmış oldu.

ARDA GÜLER OYNAMADI

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı mücadelede forma şansı bulamadı.

Şampiyonluğunu erkenden ilan eden Real Madrid, LaLiga'yı 95 puanla ilk sırada tamamlarken, Real Betis, ligi 57 puanla 7. sırada tamamladı.

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Toni Kroos, Real Madrid taraftarlarına veda etti
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