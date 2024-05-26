Son dakika Fenerbahçe haberi: Edin Dzeko kaçan şampiyonluğu değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 yenen ve ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de yıldız oyuncusu Edin Dzeko karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

99 puanla şampiyon olamamanın hayatta bir kez olacağını söyleyen Edin Dzeko, "Şampiyon olamadığımız için büyük bir üzüntü duyuyoruz. 99 puan elde ettik ama şampiyon olamadık! Bu inanılmaz bir durum, hayatta bir kere başınıza gelebilir. Zamanı geri alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

Şampiyon olamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Dzeko şu sözlerle devam etti:

"Taraftarlarımız bizi destekledi maç sonu, bu aslında çok fazla anlam ifade ediyor. Bizlere saygı duyduklarını gördük. Kupayı alamadık ama sezon boyunca gösterdiğimiz performans nedeniyle bizi takdir ettiler. Bizler de her şeyi yaptık. Elde ettiğimiz 99 puana rağmen şampiyon olamadık, bu üzüntü verici. Kupayı kaldıramama hayal kırıklığı yarattı."

Son olarak emekliliği hakkında konuşan Edin Dzeko şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Şu anda emekliliği düşünmüyorum. Leonardo Bonucci harika bir futbolcu. Onun bu büyük camiada futbola veda etmesinden taraftarlar da gurur duyuyordu. Böyle büyük bir oyuncunun burada bitirmesi önemli bir şey."