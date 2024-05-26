Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur’dan geleceği hakkında açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde Tümosan Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Erden Timur, "En başta hocama çok teşekkür ediyorum. Emeği çok büyük. Çok güzel bir kalbi var gerçekten. Galatasaray'a çok şey veriyor, gece gündüz. Tüm kalbimle herkese teşekkür ediyorum. Herkesi tek tek isim isim saymak istiyorum. Hak eden kazandı. Bu sonuca ulaştığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbisinin kaybedilmesini bir 'yol kazası' olarak gördüğünü belirten Timur, gelecekte görevine devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruya, "Bugün şampiyonluk, diğer konuların ve kişilerin hiçbir önemi yok. Burada çok büyük bir ekip var. Ön plana çıkmamaya, görüntü vermemeye çalışıyorum. İnşallah daha nice başarıları olacak Galatasaray'ın. Müthiş bir camia gerçekten. Galatasaray'da tüm başkanların kupaları, şampiyonlukları var, kişilerin önemi yok. Daha nice başarılar olacak Okan Hoca ile." ifadelerini kullandı.

