Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 26.5.2024 18:01 Son Güncelleme: 26.5.2024 18:48

Son dakika haberleri: Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu

Son dakika haberleri: Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

İLK 11'LER:

Kasımpaşa: Andreas, Yasin, Sadık, Porozo, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç, Oğulcan, Fall, Da Costa

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Zainutdinov, Tayyip Talha, Onur, Demir Ege, Fahri Kerem, Chamberlain, Semih, Mustafa Hekimoğlu, Cenk Tosun

Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan lacivert-beyazlılar, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı. Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor. Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu
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