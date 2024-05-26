Son dakika haberleri: Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

İLK 11'LER:

Kasımpaşa: Andreas, Yasin, Sadık, Porozo, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç, Oğulcan, Fall, Da Costa

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Zainutdinov, Tayyip Talha, Onur, Demir Ege, Fahri Kerem, Chamberlain, Semih, Mustafa Hekimoğlu, Cenk Tosun

Son hafta öncesinde aralarında 3 puan fark bulunan iki takımın ligin ilk devresindeki karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmanda sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Ligde bu sezon iyi bir performansa imza atan lacivert-beyazlılar, son 2 haftada 4 puan toplamayı başardı. Teknik direktör Sami Uğurlu'nun ekibi, ligin son haftasına 53 puanla 6. sırada giriyor. Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda ligi 5. sırada tamamlayacak.