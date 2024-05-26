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Giriş Tarihi: 26.5.2024 16:54 Son Güncelleme: 26.5.2024 16:55

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, Marcel Hartel'i yalanladı

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, Marcel Hartel’i yalanladı

Trabzonspor Kulübü, Marcel Hartel'in transfer edileceği iddilarını yalanladı. 28 yaşındaki Alman futbolcunun Türkiye'ye geldiği ve Bordo-Mavili ekiple transfer görüşmesi yapacağı öne sürülmüştü.

Trabzonspor, Bundesliga'ya yükselen St. Pauli'nin orta saha oyuncusu Marcel Hartel hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Marcel Hartel'in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

37 MAÇTA 21 GOL, 15 ASİST
28 yaşındaki Alman futbolcunun bugün Türkiye'ye geldiği ve Bordo-Mavili kulüple transfer görüşmesi yapacağı iddia edilmişti. Marcel Hartel, bu sezon 2. Bundesliga ve Almanya Kupası'nda çıktığı toplam 37 maçta 21 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Hartel'in St. Pauli ile sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erecek.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, Marcel Hartel'i yalanladı
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