Altınordu’da Olcay Şahan dönemi başladı

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Olcay hocama çok güveniyorum. Hocamla ilgili her yerden olumlu referanslar aldık. Hocam başarıya aç. Hem heyecanlıyım hem huzurluyum. Türk ve dünya futboluna birçok oyuncu armağan edeceğiz" dedi.

Altınordu'nun yeni teknik direktörü Olcay Şahan, "Başkanımla yaptığımız görüşmelerde bu takımı kesinlikle ait olduğu yere, bir üst lige çıkarmak istediğimizi konuştuk. Birçok futbolcumuzu Avrupa'ya gönderme hedefindeyiz. Maddi anlamda fazla konuşmadık. Ben başarıya açım. Geçen sezon Ankaraspor'da aynı şekilde gençlere önem verdim. Burada hedefe gitmek istiyorum. Kendime inanıyorum ve güveniyorum. Bu ekiple birlikte başarılı olacağız" diye konuştu.(DHA)