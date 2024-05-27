Dursun Özbek 6. kupasını kazandırdı!

Geçtiğimiz gün yapılan seçimde aldığı 3343 oyla rakibi Süheyl Batum'a 2388 fark atarak 3. kez Galatasaray Başkanı seçilen Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımda 6. kupasını kazanmayı başardı. 2 Süper Lig'in yanı sıra 3 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferlerini tattı.

Dursun Özbek, böylece görev yapan son 10 başkan içinde Ünal Aysal'ı geride bırakarak (2011-14/5 kupa) en başarılı ikinci isim oldu. İlk sırada 1996-2001 arasında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası ile birlikte 11 şampiyonluk yaşayan Faruk Süren yer aldı.