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Giriş Tarihi: 27.5.2024 07:04 Son Güncelleme: 27.5.2024 07:07

Dursun Özbek 6. kupasını kazandırdı!

Dursun Özbek 6. kupasını kazandırdı!

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun şampiyonu 102 puanla Galatasaray oldu. Galatasaray'da rekor oyla yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, kulüpteki 6. kupasını kazanmış oldu. İlk sırada 1996-2001 arasında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası ile birlikte 11 şampiyonluk yaşayan Faruk Süren yer aldı.

Geçtiğimiz gün yapılan seçimde aldığı 3343 oyla rakibi Süheyl Batum'a 2388 fark atarak 3. kez Galatasaray Başkanı seçilen Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımda 6. kupasını kazanmayı başardı. 2 Süper Lig'in yanı sıra 3 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferlerini tattı.

Dursun Özbek, böylece görev yapan son 10 başkan içinde Ünal Aysal'ı geride bırakarak (2011-14/5 kupa) en başarılı ikinci isim oldu. İlk sırada 1996-2001 arasında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası ile birlikte 11 şampiyonluk yaşayan Faruk Süren yer aldı.

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Dursun Özbek 6. kupasını kazandırdı!
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