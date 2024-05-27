Osayi-Samuel, Galatasaray taraftarıyla atıştı

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Sezonu 2. sırada tamamlayan Sarı-Lacivertliler'de Osayi-Samuel, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sosyal medyada kendisine yorum yapan bir Sarı-Kırmızılı taraftara cevap verdi.

Osayi-Samuel'in bir paylaşımının altına Galatasaray taraftarının "Hahaha ağla" yorumuna Nijeryalı futbolcu, "En büyük hala biziz şanssız dostum" cevabını verdi.

Samuel'in cevabı sonrası bir yorum daha yapan taraftar, "Yarın Rams Park'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin yıldızı ise bu kez, "Yine sizi 10 kişi yenmek için mi?" yanıtını verdi.