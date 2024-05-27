SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Yılın bombası Karim Benzema

Sezon başında 14 sezon formasını giydiği ve efsane olduğu dünya devi Real Madrid'den ayrılarak birçok yıldız oyuncu gibi Arabistan'a transfer olan Karim Benzema için burada istediğini bulamadı. Kıtaya uyum sağlamakta zorlanan ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız golcü, Süper Lig'e gelebilir.

KARIM BENZEMA, FENERBAHÇE'YE DOĞRU

Fransız futbolunun en büyük golcüleri arasında gösterilen Karim Benzema için transferde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Karim Benzema ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ancak tek bir pürüzün kaldığı belirtildi.

TEK PÜRÜZ YAPILACAK SEÇİM

Fenerbahçe yönetiminin, Benzema ile yaptığı görüşmede yapılacak seçimin bu transferde belirleyeceği olduğu Fransız oyuncuya söylendi. Ali Koç, yönetiminin seçimi kazandığı takdirde Karim Benzema'yı hemen İstanbul'a getireceği ve oyuncunun da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı açıklandı. Çıkan haberde, transfer ücreti ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Karim Benzema, Al-Ittihad formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 29 maçta 2461 dakika süre buldu. 37 yaşındaki golcü, 13 gol ve 8 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı. (Akşam)