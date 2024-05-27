SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Şampiyonluk hediyesi Dybala

Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonun şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-Kırmızılı ekip Devler Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Gruplara kalmak isteyen Cimbom, burada ise çeyrek finali hedefliyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek geliri, yaz döneminde transferlere harcamayı düşünüyor. Bunun için Sarı-Kırmızılılar dünya yıldızlarını kadrosuna katacak. Aslan, yeni sezon için dünya yıldızı olan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

2025'te sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Dybala bu sezon 39 maça çıkıp bu müsabakalarda 16 gol ve 10 asist yaptı. (A Spor)