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Giriş Tarihi: 27.5.2024

Son uçuş başarısız

Son uçuş başarısız

Sezonu Türkiye Kupası ile taçlandıran Beşiktaş, Kasımpaşa’ya mağlup oldu. 4. dakikada Da Costa’yı durduramayan siyahbeyazlı ekip, 61’de de Yasin Özcan’a engel olamadı. Kartal, Semih ile farkı düşürse de yetmedi ve sezonu 6. tamamladı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi için play-off oynayacak

EMRECAN İLK KEZ FORMA GİYDİ
Kötü bir final yapan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa önünde kadroda sürpriz yaptı. 19 Yaş Altı Takımı'nda 2005 doğumlu Fahri Kerem Ay ile 2007'li Mustafa Hekimoğlu A Takım ile ilk kez 11 kişilik kadroda yer aldı. Sezon başında kavgaya karışarak sakatlanan Emrecan Uzunhan da ilk kez forma giydi.

GHEZZAL'IN GÖZYAŞLARI
Beşiktaş ile kontratı sona erecek olan Rachid Ghezzal, Kasımpaşa karşısında siyah-beyazlı formayı son kez giydi. Cezayirli oyuncu, maç sonunda kulüp personeliyle kucaklaşırken gözyaşlarını tutamadı. 2020-2021 sezonunda Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.
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