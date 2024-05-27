Son uçuş başarısız

Kötü bir final yapan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa önünde kadroda sürpriz yaptı. 19 Yaş Altı Takımı'nda 2005 doğumlu Fahri Kerem Ay ile 2007'li Mustafa Hekimoğlu A Takım ile ilk kez 11 kişilik kadroda yer aldı. Sezon başında kavgaya karışarak sakatlanan Emrecan Uzunhan da ilk kez forma giydi.Beşiktaş ile kontratı sona erecek olan Rachid Ghezzal, Kasımpaşa karşısında siyah-beyazlı formayı son kez giydi.2020-2021 sezonunda Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.