Ali Koç, Fenerbahçe’nin altını üstüne getirdi! Kanarya, yine hüsranla kapattı

Konferans Ligi'nde Olympiakos'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen, Süper Kupa'yı kendi elleriyle ezeli rakibi Galatasaray'a veren Fenerbahçe, Süper Lig'de son haftaya taşıdığı şampiyonluk umutlarında mutlu sona erişemedi.

10 yıldır bitmeyen özlem sonrası son 6 sezonda olduğu gibi taraftar, faturayı yine Ali Koç'a çıkardı ve haziran ayında yeniden seçime girecek olan başkanı istifaya davet etti.

İşte yaşananlar:

TARİHİ HARCAMA YAPILDI

Bu sezon 59 milyon Euro ile rekor bonservis harcaması yapıldı. 6 yılda toplamda 98 oyuncu alınırken, bunların 51'ine 184.9 milyon Euro ödendi. Son iki sezonda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray (149.7) 35 milyon Euro daha az harcama yaparak mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, en fazla bonservis bedelini Cengiz Ünder'e (15 milyon Euro) verirken bunun karşılığını göremedi.

Yıllık 4.2 milyon Euro kazanan Dzeko, ağları 21 kez havalandırsa da harcadığı pozisyonlarla saçbaş yoldurdu. 26 gol pozisyonundan yararlanamayan 38 yaşındaki santrfor, bu değeriyle ligin en çok gol kaçıranı ve Avrupa'nın da 3 numarası oldu.

10 TEKNİK ADAM GİTTİ

Bu süre (SON 6 SEZON) zarfında F.Bahçe, 10 teknik direktörle çalışırken 2 de sportif direktör gördü. Takımda Phillip Cocu ile başlayan hoca değirmeninde son öğütülen isimler Jorge Jesus ve İsmail Kartal oldu. Sportif direktör olarak Comolli ve Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.

Koç ile ilk yılında (2018-19) ligde lider olamayan sarı-lacivertli ekip, sonraki 5 dönemde toplamda 34 kez koltukta oturdu. Bu süreçte 4 haftayı küme düşme potasında geçirdi. Tek başarısı geçen yıl Türkiye Kupası'nı kaldırmak oldu. Şampiyonluk özlemi 10 yıla çıktı. Bu süreçte Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Trabzonspor ve Başakşehir 1'er şampiyonluk aldı.