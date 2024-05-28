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Giriş Tarihi: 28.5.2024 15:07

Cimbom'dan Jan Niklas-Beste hamlesi geliyor!

Cimbom’dan Jan Niklas-Beste hamlesi geliyor!

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, bu sezon Bundesliga ekibi Heidenheim formasıyla etkileyici bir sezon geçiren kanat oyuncusu Jan-Niklas Beste'yi gündemine aldı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçen Cimbom, bu sezon Bundesliga ekibi Heidenheim formasıyla etkileyici bir sezon geçiren kanat oyuncusu Jan-Niklas Beste'yi gündemine aldı.

Sky Sports'tan Florian Plettenberg'in haberine göre; 25 yaşındaki Alman kanat oyuncusu ile Galatasaray'ın da dahil olduğu birçok dev kulüb ilgilenmeye başladı.

Haberde; Galatasaray'ın dışında Villarreal, Fiorentina, Genoa ve Everton'ın da Beste ile yakından ilgilendiği kaydedildi.

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Cimbom'dan Jan Niklas-Beste hamlesi geliyor!
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