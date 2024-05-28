SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria, Haller ve Hermoso için geri sayım

Beşiktaş'ta kötü geçen sezon, Türkiye Kupası'yla mutlu sonla bitmişti. Yönetim, ligin de sona ermesi sonrasında yeni sezona yeni hoca ve kadroyla girmek için tüm çalışmalarını hızlandırdı. Yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen idareciler, bu doğrultuda bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

Yönetimin ilk hedefi, Portekiz ekibi Benfica'yla sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria... 36 yaşındaki Arjantinli yıldızı kadrosuna katıp transfer dönemine iddialı bir giriş yapmayı planlayan idareciler, temaslarını hızlandırdı. Kanat hattında önceliği Di Maria'ya veren idareciler, santrfor için de gözünü Dortmund'dan Sebastien Haller'e dikti.



Yönetim, 29 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyu Kartal yapmak istiyor. Satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle operasyonun tamamlanması amaçlanıyor. Stoperdeki hedef ise Atletico Madrid'le yollarını ayıran Mario Hermoso... La Liga'dan birçok talibi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için tüm imkanlar seferber edilecek. (Fanatik)