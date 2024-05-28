SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da 8 ayrılık birden

Kanarya'da sözleşmesi sona eren Joshua King ile yollar ayrıldı. Norveçli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti. Serdar Dursun'la da yollar ayrılacak. Leonardo Bonucci kariyerini noktaladı, Çağlar da Atletico Madrid'e dönüyor.

Sözleşmeleri devam etmesine rağmen Ryan Kent, Miha Zajc, Luan Peres ve Serdar Aziz ile de vedalaşılacak. Bunların yanı sıra sözleşmeleri biten Michy Batshuayi ile Mert Hakan Yandaş'ın durumu yapılacak görüşmeler sonrası netlik kazanacak. Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski'ye gelen tekliflerin değerlendirilmesi, Dzeko'nun da kariyerine Arap yarımadasında devam etmesi bekleniyor.

İSMAİL KARTAL YOL AYRIMINDA

Kiralık sözleşmelerini tamamlayıp geri dönecek Joao Pedro, Miguel Crespo, Samet Akaydın, Omar Fayed, Emre Mor, Emir Ortakaya, Bartuğ Elmaz, Umut Nayir, Tiago Çukur ve Jin Ho Ho da takımda düşünülmüyor. Tarihin en iyi performansına imza atan İsmail Kartal da yol ayrımında.

Başkan Ali Koç'la bir araya gelip rapor sunacak tecrübeli teknik adam, "Kararı başkanımız verecek" sözleriyle istifayı düşünmediğini ortaya koydu. Ancak Ali Koç, Kartal'dan memnun olsa da yönetim kadrosu ve oyuncuların çoğunun hoca değişikliğinden yana olması sebebiyle ayrılık gerçekleşecek. Koç'un başkanlığı Aziz Yıldırım'a kaptırması hâlinde de Kartal'la devam ihtimali yok. (Türkiye)

