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Giriş Tarihi: 28.5.2024 19:49

Son dakika Galatasaray haberi: Eyüp Aydın Sabah Spor'a konuştu! "5. yıldızı almak istiyoruz"

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Eyüp Aydın Sabah Spor’a konuştu! 5. yıldızı almak istiyoruz

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı. Şampiyonluk kutlamalarında sarı kırmızılıların genç futbolcularından Eyüp Aydın, Sabah Spor'a özel açıklamalar yaptı. İşte yetenekli futbolcunun açıklamaları...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

Şampiyonluk kutlamalarında sarı kırmızılıların genç futbolcularından Eyüp Aydın, Sabah Spor'dan Ömer Faruk Özcan'a özel açıklamalar yaptı.

İşte Eyüp Aydın'ın açıklamaları:

"Tabii takımın en genç isimlerinden biri olmak, hele ki böyle bir takımda süre bulmak hocamız sayesinde..."

"Ve sonunda 2 kupa ile bitirmek tarif edilemez bir duygu. Çok mutluyuz, inşallah bunların devamı gelir."

HEDEF 5. YILDIZ

"Seneye de 25. şampiyonluğumuzu alıp 5. yıldızı takarız. "

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Son dakika Galatasaray haberi: Eyüp Aydın Sabah Spor'a konuştu! "5. yıldızı almak istiyoruz"
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