Son dakika Galatasaray haberi: Eyüp Aydın Sabah Spor'a konuştu! "5. yıldızı almak istiyoruz"

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.
Şampiyonluk kutlamalarında sarı kırmızılıların genç futbolcularından Eyüp Aydın, Sabah Spor'dan Ömer Faruk Özcan'a özel açıklamalar yaptı.
İşte Eyüp Aydın'ın açıklamaları:
"Tabii takımın en genç isimlerinden biri olmak, hele ki böyle bir takımda süre bulmak hocamız sayesinde..."
"Ve sonunda 2 kupa ile bitirmek tarif edilemez bir duygu. Çok mutluyuz, inşallah bunların devamı gelir."
HEDEF 5. YILDIZ
"Seneye de 25. şampiyonluğumuzu alıp 5. yıldızı takarız. "