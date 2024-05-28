Son dakika Galatasaray haberi: Kutlamalarda dikkat çeken detay! Cenk Ergün neredeydi?

Trendyol Süper Lig'de 24. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sarı kırmızılılar, büyük bir şölenle şampiyonluğunu kutlarken, futbol direktörü Cenk Ergün'ün kutlamalara katılmadığı görüldü.

PEKİ, CENK ERGÜN NEDEN KUTLAMALARA KATILMADI?

Arsen Wemger gibi ünlü futbol adamlarının yer aldığı FIFA programına konuşmacı olarak katıldığı için şampiyonluk kutlamalarında yer almadı.

Cenk Ergün bu etkinlikte, Galatasaray'ın eski futbolcuları Radamel Falcao ve Juan Mata ile de bir araya geldi.