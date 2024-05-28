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Giriş Tarihi: 28.5.2024 18:08

Son dakika Galatasaray haberi: Kutlamalarda dikkat çeken detay! Cenk Ergün neredeydi?

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Kutlamalarda dikkat çeken detay! Cenk Ergün neredeydi?

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 24. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, büyük bir şölenle şampiyonluğunu kutlarken, futbol direktörü Cenk Ergün'ün kutlamalara katılmadığı görüldü. Peki, Cenk Ergün neden kutlamalara katılmadı? İşte cevabı...

Trendyol Süper Lig'de 24. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sarı kırmızılılar, büyük bir şölenle şampiyonluğunu kutlarken, futbol direktörü Cenk Ergün'ün kutlamalara katılmadığı görüldü.

PEKİ, CENK ERGÜN NEDEN KUTLAMALARA KATILMADI?

Arsen Wemger gibi ünlü futbol adamlarının yer aldığı FIFA programına konuşmacı olarak katıldığı için şampiyonluk kutlamalarında yer almadı.

Cenk Ergün bu etkinlikte, Galatasaray'ın eski futbolcuları Radamel Falcao ve Juan Mata ile de bir araya geldi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Kutlamalarda dikkat çeken detay! Cenk Ergün neredeydi?
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