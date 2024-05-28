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Giriş Tarihi: 28.5.2024 14:34 Son Güncelleme: 28.5.2024 14:35

Son dakika haberi: Arda Güler'e Toni Kroos rehberlik ediyor

Son dakika haberi: Arda Güler’e Toni Kroos rehberlik ediyor

Son haftalarda Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Arda Güler ile Toni Kroos da yakından ilgileniyor. EURO 2024 sonrasında futbolu bırakacağını açıklayan Alman orta saha oyuncusunun Arda Güler'e verdiği tavsiye ise şaşırtıcıydı. İşte tüm detaylar...

Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos, Arda Güler ile yakından ilgilenmeye devam ediyor. Defensa Central'de yer alan habere göre Alman orta saha oyuncusu, yıldız futbolcuya rehberlik etmeyi kafasına koymuş durumda. İşte söz konusu haberde yer alan ifadeler...

ÖZEL KONUŞTU

"Toni Kroos, Real Madrid kulübüne gelen medya mensupları için röportaj verdi. Ayrıca Alman orta sahanın, 'favori' takım arkadaşlarından bazılarıyla özel olarak konuşmak için de zamanı oldu. Hepsinin üzerinde duran kişi ise şüphesiz Arda Güler...

'REHBERLİK ETMEYE KARAR VERDİ'

Kroos'un Türk 24 numaradan hoşlanması sürpriz değil. Soyunma odasında herkes onu 'abi' olarak tanıyor. Kroos bu yüzden Arda'ya elit bir futbolcu olarak atacağı ilk adımlarda rehberlik etmeye karar verdi Toni Kroos, sabahın erken saatlerinde Türk orta saha ya, 'Arda, iki yıl sonra seni orada 100 gazetecinin önünde İspanyolca konuşurken görmek istiyorum' dedi.

'AKIL HOCALIĞININ BAŞKA BİR ÖRNEĞİ'

Toni Kroos ve Arda Güler arasındaki bu şakalaşma, hem Luka Modric'in hem de Toni Kroos'un Los Blancos'a geldiğinden beri uyguladığı akıl hocalığının bir başka örneği. Türk orta saha oyuncusu birçok kişi tarafından bu emektarların ana varislerinden biri olarak görülüyor ve bu rol zaman içinde kanıtlanacak ya da çürütülecek. (Fanatik)

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Son dakika haberi: Arda Güler'e Toni Kroos rehberlik ediyor
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