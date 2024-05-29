PSG’de Mbappe’nin yerine hedef Khvicha Kvaratskhelia!

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sözleşmesi biten takımın yıldızı Kylian Mbappe ile yolları ayıran PSG'de gözler Napoli'de forma giyen Khvicha Kvaratskhelia'ya çevrildi.



Fransız devinin, 23 yaşındaki Gürcü oyuncu için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bilgisi paylaşıldı.

Kylian Mbappe'den doğacak olan boşluğu Kvaratskhelia ile doldurmanın hesaplarını yapan PSG'nin bu transfer için yoğun bir mesai harcadığı aktarıldı.

Bu sezon Napoli formasıyla 45 resmi maça çıkan Khvicha Kvaratskhelia bu karşılaşmalarda 11 gol 9 asistlik skor katkısı sağladı.

