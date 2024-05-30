Bakan Bak’tan Bodrum FK’ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 1'inci Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Bodrum FK'yı tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile Bodrumspor arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Bodrumspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Sakaryaspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, Bodrumspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."