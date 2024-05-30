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Giriş Tarihi: 30.5.2024 14:44 Son Güncelleme: 30.5.2024 15:25

Bertuğ Yıldırım ile Ala Tokel aşk yaşamaya başladı

Bertuğ Yıldırım ile Ala Tokel aşk yaşamaya başladı

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen Bertuğ Özgür Yıldırım yeni bir aşka yelken açtı.

Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım'ın gönlünü sosyal medya fenomeni Ala Tokel'e kaptırdığı ortaya çıktı. İkili, ilk kez yan yana İstinye'de görüntülendi

Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yanında Rennes'den takım arkadaşı Doğan Alemdar, Ala Tokel'in yanında ise yakın arkadaşı Danla Bilic vardı.

Bu sezon Rennes formasıyla 28 maça çıkan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asist kaydetti. Milli oyuncu, Fransız kulübüne bu sezon başında 5.4 milyon euro karşılığında Hatayspor'dan transfer edilmişti.

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Bertuğ Yıldırım ile Ala Tokel aşk yaşamaya başladı
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