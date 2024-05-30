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Giriş Tarihi: 30.5.2024 21:13 Son Güncelleme: 30.5.2024 22:48

Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi!

Bodrum FK, Sakaryaspor’u 3-1 mağlup ederek Süper Lig’e yükseldi!

Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takım belli oldu... 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı Bodrum FK 3-1 kazanarak Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Sakaryaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK 3-1 kazandı ve Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Sakaryaspor'un tek golü 72. dakikada Dimitrov'dan geldi.

Bodrum FK'da ise golleri 19. dakikada Gökdeniz Bayraktar, 95. dakikada Celutska ve 103. dakikada Tunahan Akpınar kaydetti.

Sakaryaspor'da Rotman karşılaşmanın 44. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bodrum FK'da ise Tunahan Akpınar, 110. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

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Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi!
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