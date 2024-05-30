Trendyol 1. Lig play-off final maçında Sakaryaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf Süper Lig'e yükselecek son takım olacak. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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İLK 11'LER

Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Donkor, Bülent, Hasan, Rotman, Murat Cem, Sinan Kurt, Dimitrov, Del Valle, Dino

Bodrumspor: Sousa, Celustka, Samet, Kenan, Ahmet, Üzeyir, Musah, Ali Aytemur, Gökdeniz, Cenk Şen, Burak Çoban

SAKARYASPOR - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sakaryaspor - Bodrum FK maçı 30 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.