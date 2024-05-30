Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'ın golcü hedefi belli oldu! Xabi Alonso'nun yıldızı geliyor
Giriş Tarihi: 30.5.2024 10:56 Son Güncelleme: 30.5.2024 11:10

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'ın golcü hedefi belli oldu! Xabi Alonso'nun yıldızı geliyor

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’ın golcü hedefi belli oldu! Xabi Alonso’nun yıldızı geliyor

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, transferde de önemli adımlar atacak. Siyah-beyazlı ekip, Bayer Leverkusen forması giyen yıldız futbolcuyu gözüne kestirdi.

Siyah-Beyazlılar, yeni sezona yeni teknik direktörüyle beraber yeni golcüsüyle de başlamak istiyor. Bundan dolayı elindeki listeden birçok isim üzerinde çalışmada bulunan idareciler, çalışmalarına hız verdi.

Yönetimin son olarak, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'le şampiyonluk ipini göğüsleyen Patrik Schick'in peşinde olduğu bildirildi.

Fanatik'in haberine göre; 28 yaşındaki golcü için yapılan temaslarda büyük mesafe kateden idarecilerin, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çek golcüyü satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamayı planladığı ifade edildi.

Bu sezon Bayer Leverkusen ile toplam 33 resmi maça çıkan Schick, söz konusu müsabakalarda 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'ın golcü hedefi belli oldu! Xabi Alonso'nun yıldızı geliyor
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