SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Orkun Kökçü’den Beşiktaş’a müjdeli haber

Beşiktaş yönetimi Orkun Kökçü için aportta bekliyor... Roger Schmidt'in devam etmesi durumunda milli oyuncu Benfica'dan ayrılacak. Feyenoord'dan eski hocası Arne Slot'un Liverpool'un başına geçmesinin ardından Orkun'un adı İngiliz deviyle de anılmaya başladı. Siyah-beyazlı yönetim hem Schmidt kararı hem de Liverpool'un hamlesine göre Orkun için operasyonun düğmesine basacak.

Orkun bir süredir İstanbul'da... Beşiktaşlı bazı yöneticilerle görüştü. Ancak herhangi bir transfer konusu gündeme gelmedi. Çünkü Euro 2024 için milli takım kampına katılacak. Orkun'un babası Halis'te Türkiye'de. Daha önce Benfica'nın Avrupa Ligi maçını Samet Aybaba ile izleyen Halis Kökçü bu kez sadece Aybaba'nın değil Başkan Hasan Arat ve Asbaşkan Hüseyin Yücel'in de konuğu oldu.

Benfica'nın hoca Schmidt ile ilgili vereceği kararın yanı sıra Slot'un da Orkun'u Liverpool'a isteyip istemeyeceğine göre karar vereceklerini anlattı. Orkun'un da kendisinin de Beşiktaşlı olduğunu anlatan Baba Halis Kökçü, "Türkiye'de oynamayı şu anda düşünmüyor. Ancak şartlar ne getirir o da bilinmez. Ancak Türkiye'ye dönüş olursa sadece Beşiktaş" sözünü verdi.