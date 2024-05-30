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Giriş Tarihi: 30.5.2024 11:00 Son Güncelleme: 30.5.2024 11:10

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sadio Mane bombası! Rüya kadro kurulacak

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sadio Mane bombası! Rüya kadro kurulacak

Seçime hazırlanan Fenerbahçe'de gündeme yıldız futbolcu Sadio Mane geldi. İki başkan adayı da yeni sezona yıldızlar topluluğu bir kadroyla girmeyi planlarken Sadio Mane iddiası ortaya atıldı.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Ali Koç'un Sadio Mane'yle ilgilendiği belirtildi. 32 yaşındaki Sadio Mane'nin güncel piyasa değerinin 20 milyon euro seviyelerinde olduğu hatırlatıldı.

6 yıllık Liverpool macerasını noktaladıktan sonra 2022 yılında Bayern Münih'in yolunu tutan Sadio Mane, 1 yıl sonra Al-Nassr'a transfer olmuştu.

Al-Nassr, Sadio Mane için Bayern Münih'e 30 milyon euro ödemişti. Bu sezon 45 maça çıkıp 3892 dakika sahada kalan Mane, 19 gol, 11 asistlik skor katkısı verdi.

Sadio Mane'nin Al-Nassr ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sadio Mane bombası! Rüya kadro kurulacak
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