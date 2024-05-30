SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sadio Mane bombası! Rüya kadro kurulacak

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Ali Koç'un Sadio Mane'yle ilgilendiği belirtildi. 32 yaşındaki Sadio Mane'nin güncel piyasa değerinin 20 milyon euro seviyelerinde olduğu hatırlatıldı.

6 yıllık Liverpool macerasını noktaladıktan sonra 2022 yılında Bayern Münih'in yolunu tutan Sadio Mane, 1 yıl sonra Al-Nassr'a transfer olmuştu.

Al-Nassr, Sadio Mane için Bayern Münih'e 30 milyon euro ödemişti. Bu sezon 45 maça çıkıp 3892 dakika sahada kalan Mane, 19 gol, 11 asistlik skor katkısı verdi.

Sadio Mane'nin Al-Nassr ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.