SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, İlkay Gündoğan için görüşmelere başlıyor

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamasında öncelik orta saha transferinde. Okan Buruk 8 ve 10 numara transferlerinin yapılmasını istedi. Galatasaray ayrıca sağ bek pozisyonuna da transfer yapmayı planlıyor. Bu üç bölgeye alınacak oyuncuların ardından takımdan ayrılacak isimlere göre transfer stratejisi değişecek.

Galatasaray'ın transferdeki en büyük hedefi İlkay Gündoğan... Başkan Dursun Özbek, İlkay Gündoğan ile önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşecek. Sarı-Kırmızılılar yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'ı kadroya katmak için şartları zorlayacak. Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a olan sevgisi biliniyor. Gündoğan daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarı olduğunu duyurmuştu. (Ajansspor)

