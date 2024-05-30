Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da olay iddia! Kulübünden kovulan yıldız geliyor
Giriş Tarihi: 30.5.2024 11:04 Son Güncelleme: 30.5.2024 11:10

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da olay iddia! Kulübünden kovulan yıldız geliyor

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray’da olay iddia! Kulübünden kovulan yıldız geliyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, dikkat çeken hamleler yapma peşinde. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz yıllarda davalık olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilir.

Galatasaray tıpkı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi, bonservisi Manchester United'da bulunan Mason Greenwood'u alarak bir fırsat transferi daha yapmak istiyor.

Geçen sezonu Getafe'de geçiren 22 yaşındaki oyuncu, 36 maçta 10 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

Cimbom, Kırmızı Şeytanlar'la 1 yıllık sözleşmesi kalan İngiliz yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle takıma katmak istiyor.

Premier Lig devi Manchester United'ta forma giyen Mason Greenwood, Ocak 2022'de tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından yargılanmıştı. Yıldız futbolcu bu suçlamaların hepsinden beraat etti. (Takvim)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da olay iddia! Kulübünden kovulan yıldız geliyor
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