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Giriş Tarihi: 30.5.2024 19:15 Son Güncelleme: 30.5.2024 19:21

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de seçim tarihi ertelendi!

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de seçim tarihi ertelendi!

Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından seçim tarihiyle ilgili açıklama yaptı. Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 8-9 tarihine ertelendiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından seçim tarihiyle ilgili açıklamada bulundu. Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendiği ifade edildi.

İşte o açıklama:

Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de seçim tarihi ertelendi!
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