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Giriş Tarihi: 30.5.2024 16:58

UEFA'dan Galatasaray'a dev gelir! Transferlerin parası çıktı...

UEFA’dan Galatasaray’a dev gelir! Transferlerin parası çıktı...

Süper Lig'd 2023-24 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off oynayacak. Cimbom, UEFA'dan gelecek dev geliri transferler için harcamayı planlıyor. İşte UEFA'dan Cimbom'a gelecek olan dev gelir...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off mücadelesi verecek. 36 takımlı yeni sistemin uygulanacağı Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan gelir artıyor.

UEFA'DAN CİMBOM'A DEV GELİR

UEFA, ayak bastı parasını 15.5 milyon Euro'dan 27 milyon Euro'ya, galibiyet primini 2.8 milyon Euro'dan 3.4 milyon Euro'ya, beraberlik primini de 900 bin Euro'dan 1.7 milyon Euro'ya çıkardı.

Temsilcimiz Galatasaray, play-off turunu geçmesi durumunda kurayla belirlenecek olan 8 farklı takıma karşı 4'ü içeride 4'ü dışarıda olmak üzere 8 maça çıkacak. İlk 8'e girenler son 16 turuna kalacak, daha sonraki 16 takım arasında play-off oynayacak ve kazanan 8 takım da bir üst tura yükselecek.

Play-off turunda ilk karşılaşmalar 20-21 Ağustos, ikinci karşılaşmalar ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak.

İLK TRANSFER HAMLESİ CASEMİRO

Galatasaray, buradan gelecek olan gelirle Manchester United'dan ayrılma kararı alan Casemiro için kullanmayı hedefliyor. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde oyuncuyla bir görüşme yapması bekleniyor.

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UEFA'dan Galatasaray'a dev gelir! Transferlerin parası çıktı...
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