Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Alex de Souza, resmen Antalyaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.De Souza, "Teknik direktörlük kariyerimin başında olmama rağmen dersime iyi çalıştım. Güçlü, mücadeleci, taraftarı koşarak tribüne getirecek bir kadro kurmak istiyoruz. Şehir dışından bile insanların izlemeye geldiği bir Antalyaspor hayalim var." dedi. Bu arada Alex de Souza'ya yöneltilen, Antalyaspor'u kariyerinde basamak olarak görüp görmediği yönündeki soruya Başkan Sinan Boztepe tepki gösterdi.