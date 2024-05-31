Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Alex de Souza, resmen Antalyaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Kırmızı-beyazlı ekiple 2 yıllık mukavele imzalayan Brezilyalı çalıştırıcı, Semih Şentürk'ün ekibinde yer almayacağını, ancak Mehmet Aurelio'nun yardımcılarından biri olduğunu söyledi.
De Souza, "Teknik direktörlük kariyerimin başında olmama rağmen dersime iyi çalıştım. Güçlü, mücadeleci, taraftarı koşarak tribüne getirecek bir kadro kurmak istiyoruz. Şehir dışından bile insanların izlemeye geldiği bir Antalyaspor hayalim var. Yönetim, Brezilyalı kaleci Helton Leite ve diğer oyuncularla görüşüyor
" dedi. Bu arada Alex de Souza'ya yöneltilen, Antalyaspor'u kariyerinde basamak olarak görüp görmediği yönündeki soruya Başkan Sinan Boztepe tepki gösterdi.