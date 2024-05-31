SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar’a Rusya’dan talip

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan sonra pek çok isim Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor. Sözleşmeleri bittiği için Umut Meraş, Utku Yuvakuran ve Joe Worrall herkesle vedalaştı. Kara Kartal'da üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar'la ayrılık vakti geldi çattı.

Sezon içinde kadro dışı bırakıp sonra affettiği santrfora gelecek teklifleri bekleyen siyah beyazlılar'ın kapısını ilk çalanlar, Rus ekibi Spartak Moskova oldu. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik katkı sağladı. (Fotomaç)