SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Razvan Lucescu, PAOK’tan ayrılmayacak

Beşiktaş ile adı anılan PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, kulüpte mutlu olduğunu ve İtalya ekibi Cagliari'den gelen teklifle de ilgilenmediğini söyledi. İşte Razvan Lucescu'nun açıklamaları...

"Romanya'daki herkes Batı Avrupa'da başka bir lige gitmem için beni teşvik ediyor. Diyelim ki İtalya daha kolay olurdu, daha fazla bağlantı var, İtalyanca da konuşuyorum. Beni izliyorlar ve bunu biliyorum. Ama nereye gidebilirim? Tablonun en altında bir takıma. Bakın İtalya'da hangi yabancı antrenörler var. Hiç yok! Mourinho vardı ama o da gitti. Bu çok zor, %99 küme düşmemek için mücadele eden bir takıma gitmek zorunda kalırım. Nerede olacağımı analiz etme ve seçme hakkını kazandım.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMLERİNDE FAVORİYİZ"

PAOK'tan 2019'da ayrıldım ve 2021'de seçim yapmam gerektiğinde, herkes bana gitmememi tavsiye etmesine rağmen PAOK'u seçtim, bu büyük bir riskti ama hissettiğim buydu. Kararlarımı her zaman duygularıma göre verdim, kariyerimi geliştirmek için değil. Buranın beni hala cezbettiğini hissettim. Şampiyonlar Ligi elemeleri, takım sahibiyle olan ilişki, bazı insanların para için ayrıldığımı düşünmesi ki bu doğru değildi. Zor olacak ama Şampiyonlar Ligi elemelerinde favori olacağız. Çalışmalarımızla neler yaratabileceğimizin farkında değilsiniz, özellikle de Selanik'te. Oradaki insanlara karşı çok büyük bir sorumluluğum olduğunu hissettim.

"YUNAN LİGİ, KOLAY BİR LİG DEĞİL"

PAOK sosyal bir fenomen; tarihi, sosyal sorunları, Atina'nın Selanik'i her zaman hor gördüğü gerçeğini de içeriyor. PAOK'un aldığı sonuçlardan mutluluk duyan pek çok insan var. İnanın bana, bu tam olarak böyle. Sokaklarda bize el sallayan ve yürekten sevinen aileler, çocuklar, yaşlılar gördüm. Olympiakos'un Konferans Ligi finalini kazanması beni gururlandırdı ve nedenini açıklayacağım. Biz bir Avrupa şampiyonu çıkarmış bir ülkenin şampiyonuyuz. Yunan ligini bir şekilde küçümseyen insanlardan biraz bıkmış durumdayım. Zor bir lig olduğunu, çok organize ve güçlü kulüpleri olduğunu ve sahada hem hücumda hem de savunmada çok iyi organize olan takımlar olduğunu bilmelisiniz, kolay bir lig değil."