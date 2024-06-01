Bonucci'den Allegri itirafı! "Daha farklı olabilirdi"

Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında forma giyen ve sezonun sona ermesinin ardından futbol kariyerine nokta koyan Leonardo Bonucci, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bonucci, Juventus'ta Massimialino Allegri ile yaşadığı tartışma için, "Daha iyi yönetebileceğim içgüdüsel bir tepkiydi. Bunun yerine yaptığım seçimler, beni bir futbolcu ve bir insan olarak geliştiren durumların sonuçlarıydı. Bu günlerde takım içinde doğru şekilde davrandığımın kanıtını elde ettim. En güzel kısmı da takım arkadaşlarımdan gelen özel mesajlardı. Bir oyuncu olarak iyi bir kariyerim oldu ancak hiçbir zaman maske takmadım. Her zaman kendim oldum ve yanlış yaptığımda da sonuçlarına katlandım" dedi.

"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Allegri ile tartışma yaşamasının ardından Juventus'tan ayrılmasının kendisi için bir yara olduğunu söyleyen İtalyan eski savunma oyuncusu, "Farklı bir son isterdim. Herkes inandığı gibi davranır ama bence beni kadroda istemese bile farklı bir şekilde yönetebilirdi." diye konuştu.

"HEDEFİM JUVE İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK"

Futbolculuğun ardından antrenörlük için hazırlık yapmaya başlayan Bonucci, hayali için, "Oyuncu olarak başaramadığım için Juventus'ta teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Leonardo Bonucci, 2017'de Juventus'ta teknik direktör Massimialino Allegri ile tartışma yaşamasının ardından takımdan ayrılmış ve Milan'a imza atmıştı. Bonucci, bir yıl sonra Juventus'a geri dönmüştü.