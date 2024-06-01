Bülent Timurlenk'ten Mourinho analizi! "Küstah olduğum kadar özelim"

1- Aziz Yıldırım'ın seçimdeki en büyük kozu olarak açıkladığı Jose Mourinho projesi, futbolseverlerin aklına bir başka Portekizli'yi getirmiş olabilir. Bundan 24 yıl önce Florentino Perez, Barcelona'nın Portekizli kaptanı Luis Figo'yu başkan seçilirse transfer edeceğini, edemezse 60 bin kombinenin parasını cebinden ödeyeceğini açıklamıştı. Perez başkan oldu, Figo geldi, sonrası futbol tarihi… Doğrusu Yıldırım, Mourinho hamlesini yaptığında mevcut başkan Ali Koç'un kariyerinden bağımsız Mourinho'ya uzak duracağını tahmin etmiştim, yanıldım. Ortada resmi bir imza olmasa da geride kalan haftada Mourinho'nun Türkiye'den F.Bahçe ve Beşiktaş, Suudi Arabistan'dan ve Avrupa kıtasından gelen teklifleri tek tek masaya yatırdığını yazmıştı Portekiz medyası.

'DEVRİ GEÇTİ' DİYENLER VAR



2- Jose Mourinho, Fenerbahçe'de başarılı olur mu? Bir tarafta kazandığı kupalarla son çeyrek asrın tartışmasız benim gözümde Guardiola ve Ancelotti'yle beraber en büyük hocası. Onun için ''Devri geçti'' diyenler, oynattığı futbol demode diyenler var. Kime göre neye göre! Mourinho, uzun kariyerinde zafere giden yolda pragmatik adamdır. Fenerbahçe'nin rekor puanla ikinci olduğu sezonda İsmail Kartal'ın ne eksiği var sorusunun cevabı Mourinho'da olanlarda gizli.



1- İsmail Kartal'ın kupası yok, Mourinho'da çok...

2- En az 3 jenerasyon üzerinde Mourinho markasıyla kurduğu hakimiyet sayesinde bir futbol takımına hitap ederken, taktik verirken haklı olarak üstten bakan bir karaktere sahip. Bakınız İsmail Kartal'ın başta Dzeko ve Fred olmak üzere yaşadığı problemler.

3- İsmail Kartal'ı 3 döneminde de Fenerbahçe'de en çok zorlayan, belagatının düşük olması. Medyayla iletişimindeki eksikliği ve çoğu zaman kendini gereğinden fazla övmesi.

'KÜSTAH OLDUĞUM KADAR ÖZELİM'



3- Fenerbahçe kariyerini, "Gel dediler geldim, git dediler gittim" diyerek ifade eden teknik adamdan sonra, Porto'dan Chelsea'ye gittiğinde, "Kusura bakmayın, basit ve kolay bir hayat isteseydim Portekiz'de kalırdım. Bu küstah görülüyor olabilir. Buradayım çünkü küstah olduğum kadar özel bir teknik adamım da" diyen bir Jose Mourinho var. A+ bir teknik adam olan Jose Mourinho peki neden A+ kulüplerin masasında değil artık? Chelsea'deki birinci döneminde 50 yıl şampiyon olmamış takımı şampiyon yapmış, kazanmayı unutmuş Inter'e 2010'da Şampiyonlar Ligi dahil 3 kupa getirmiş, tarihin en iyi kadrosu olarak söylendiğinde pek de itiraz edilmeyen Guardiola'nın Barcelona'sının önünü kesmek için Real Madrid'e getirilmiş ardından Chelsea ve M.United'da çalışmış bir teknik adamın, ''Kaybedenler kulübü Tottenham'a'' gitmiş olması bir basamak alta düşme olarak kabul edilebilir. Londra'dan sonra Roma tercihi de bir meydan okumaydı. Serie A'nın en büyüğü Juventus'la "0 kupa ile" bir zamanlar dalga geçmiş Portekizli'nin Roma gibi şampiyonluk yarışından uzaklaşmış bir takımda olması büyük sahneden çekilme kararıymış gibi görülebilir. Ancak Roma'ya adım attığı ilk günden itibaren bir fenomen haline dönüştüğü, tarihi şehrin sokaklarına grafitilerinin yapıldığı, kulübe 60 bin kombine sattıran, Avrupa'da bir final kaybedip bir final kazanan bir Mourinho. Fenerbahçe'ye imza atacaksa bu Roma tercihinde olduğu gibi bir meydan okumadır.

MODAYA MI UYACAK!



4- Elbette arada büyük bir fark da var. Fenerbahçe, Süper Lig'in en kuvvetli şampiyonluk adaylarından biri. Bir zamanlar kendini ''Special One'' olarak lanse etmiş bir teknik adamın 20 yıl aradan sonra Klopp gibi kendisine normal biriyim diye takılan hocaların gerisinde kaldığı doğrudur. Artık ''Özel biri değil'' diyenlere doğrusu ben de ''Herhangi biri değil'' derim. İmzayı atarsa Fenerbahçe'de modaya uyan biri mi yoksa bir klasik olarak kendi tarzını dayatan biri mi olacak hep birlikte göreceğiz.