Napoli’de Antonio Conte dönemi

Napoli, teknik direktörlük görevi için dünyaca ünlü İtalya teknik adam Antonio Conte ile anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Conte ile yaptığı görüşmeleri sonuca erdirdi ve İtalyan teknik adamla 3 yıllık sözleşme için el sıkıştı.

Haberde Conte'nin yıllık 6.5 milyon euro maaş karşılığında 2027'ye kadar Napoli'ye imza atmasının beklendiği kaydedilirken, anlaşmanın kısa süre içinde duyurulacağı ifade edildi. Antonio Conte kariyeri boyunca; Juventus, Inter, Tottenham ve İtalya Milli Takımı gibi üst düzey takımları çalıştırdı.