SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Razvan’la beraber Despodov’u da istiyor

Bir yandan teknik direktör, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Kiril Despodov ismi gündeme geldi. Rachid Ghezzal'ın ayrılığı sonrası sağ kanat olarak elinde sadece Milot Rashica kalan Siyah-Beyazlılar, Bulgar yıldızı listesine dahil etti. Despodov, Kartal'ın teknik direktör adayı olan Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'un formasını giyiyor. Beşiktaş yönetiminin, piyasa değeri 7 milyon Euro olan oyuncu için araştırmalara başladığı kaydedildi.

13 GOL VE 13 ASİSTİ VAR

2023-24 sezonunda PAOK'ta 47 maça çıkan Despodov, ağları 13 kez sarsarken 13 de asist yaptı. Bu performansıyla PAOK'un lig şampiyonluğunda büyük payı olan 27 yaşındaki sağ kanat, kariyerine Litex Lovec'te başladı. PAOK'un yanı sıra CSKA Sofia, Sturm Graz, Cagliari ve Ludogorets formalarını da giydi.