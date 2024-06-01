SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Son aday Bilic! Görüşme sırası Cenk’te

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'i çalıştıran eski hocası Slaven Bilic için de nabız yokluyor. Yönetimin içinde Hırvat hocadan yana tavır alanlar var... Şartları ekonomik olarak ağır olsa da bir grup, 55 yaşındaki teknik adamı takımın başında görmek istiyor. Bilic, 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

SIRA GELDİ CENK'E

Sözleşmesi biten oyunculardan Salih Uçan'la 2+1 yılığına anlaşma sağlayan Beşiktaş, Milli Takım kampında bulunan Cenk Tosun'la da masaya oturacak. Tecrübeli golcüye, Salih'e verilen rakam olan 30 milyon TL önerilecek.