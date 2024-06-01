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Giriş Tarihi: 1.6.2024 10:34

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Son aday Bilic! Görüşme sırası Cenk'te

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Son aday Bilic! Görüşme sırası Cenk’te

Hoca arayışını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Slaven Bilic oldu. Kartal ayrıca sözleşmesi biten Cenk Tosun'la da masaya oturacak.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'i çalıştıran eski hocası Slaven Bilic için de nabız yokluyor. Yönetimin içinde Hırvat hocadan yana tavır alanlar var... Şartları ekonomik olarak ağır olsa da bir grup, 55 yaşındaki teknik adamı takımın başında görmek istiyor. Bilic, 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

SIRA GELDİ CENK'E
Sözleşmesi biten oyunculardan Salih Uçan'la 2+1 yılığına anlaşma sağlayan Beşiktaş, Milli Takım kampında bulunan Cenk Tosun'la da masaya oturacak. Tecrübeli golcüye, Salih'e verilen rakam olan 30 milyon TL önerilecek.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Son aday Bilic! Görüşme sırası Cenk'te
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