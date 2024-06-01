SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Talisca’dan flaş paylaşım

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer listesinde yer alan Anderson Talisca, sosyal medya hesabından çıkan haberlere flaş bir şekilde yanıt verdi. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Anderson Talisca, Al Nassr formasını giydiği bir fotoğrafını paylaştı.

"SONUNA KADAR AL NASSR"

Al Nassr amblemini işaret eden bir fotoğrafını paylaşan Anderson Talisca, "Sonuna kadar seninle" notunu düştü. Futbolculuğuyla adından söz ettiren ve bu sezon Al-Nassr'da toplam 25 maça çıkan Brezilyalı yıldız 25 gol 4 asistlik performans sergiledi.

