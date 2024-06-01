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Giriş Tarihi: 1.6.2024 15:39

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'dan flaş paylaşım

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Talisca’dan flaş paylaşım

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr forması giyen yıldız oyuncu Anderson Talisca, adının Fenerbahçe ile anılması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer listesinde yer alan Anderson Talisca, sosyal medya hesabından çıkan haberlere flaş bir şekilde yanıt verdi. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Anderson Talisca, Al Nassr formasını giydiği bir fotoğrafını paylaştı.

"SONUNA KADAR AL NASSR"
Al Nassr amblemini işaret eden bir fotoğrafını paylaşan Anderson Talisca, "Sonuna kadar seninle" notunu düştü. Futbolculuğuyla adından söz ettiren ve bu sezon Al-Nassr'da toplam 25 maça çıkan Brezilyalı yıldız 25 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Talisca'dan flaş paylaşım
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