SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Yeni Fırtına yükleniyor

MEUNIER GİDERSE YENİSİ GELECEK

Kaleci: Uğurcan Çakır'a iyi teklif gelmesi halinde gitmesine izin verilecek ve başarılı eldivenin yerine kaliteli bir isim alınacak.

Sağ Bek: Çok sayıda kulübün takip ettiği Meunier'nin ayrılması durumunda direkt bir takviye, kalması halinde ise alternatif bir isim kadroya katılacak.

Stoper: Kiralık oynayan Benkovic ayrıldı. Baniya ile Parma ilgileniyor. Fernandez ve Denswil'e teklif gelirse değerlendirilecek. Bu bölgeye en az iki takviye gündemde.

Sol Bek: Eren Elmalı ve Arif Boşluk'un yanına Borna Barisic transferi gerçekleştirildi ve bu bölge için transfer çalışmaları tamamlandı.