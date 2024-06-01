SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Yeni Fırtına yükleniyor

Transferde hızlı giden ve lig bitmeden 3 oyuncuyla anlaşan Trabzonspor'da yönetim, dev bir değişime imza atmaya hazırlanıyor. Ayrılma ihtimali olan isimlere göre transfer sayısını artıracak olan Bordo-Mavililer'de plan şöyle:
MEUNIER GİDERSE YENİSİ GELECEK
Kaleci: Uğurcan Çakır'a iyi teklif gelmesi halinde gitmesine izin verilecek ve başarılı eldivenin yerine kaliteli bir isim alınacak.
Sağ Bek: Çok sayıda kulübün takip ettiği Meunier'nin ayrılması durumunda direkt bir takviye, kalması halinde ise alternatif bir isim kadroya katılacak.
Stoper: Kiralık oynayan Benkovic ayrıldı. Baniya ile Parma ilgileniyor. Fernandez ve Denswil'e teklif gelirse değerlendirilecek. Bu bölgeye en az iki takviye gündemde.
Sol Bek: Eren Elmalı ve Arif Boşluk'un yanına Borna Barisic transferi gerçekleştirildi ve bu bölge için transfer çalışmaları tamamlandı.
SOL KANAT TREZEGUET'YE BAĞLI
Orta Saha: Lundstram'ın transferi sonuçlandı, Muhammed Cham'da da sona gelindi. Berat'ın sezon sonu, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün ise devre arasında ayrıldığı bu bölge için en az 3 takviye olacak.
Sağ Kanat: Visca'nın kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yedek bir sağ kanat isteniyor.
Sol Kanat: Orsic ve Trezeguet bu bölgede bulunan oyuncular. Ancak Trezeguet'ye teklifler var. Olası bir ayrılıkta transfer gerçekleşecek.
Forvet: Draguş'un transferi tamam. Ayrıca Ukraynalı golcü Yaremchuk için de çalışmalar sürüyor.