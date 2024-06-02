En büyük realite

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid Wembley'de kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-0 kazananArda Güler'in yedek beklediği karşılaşmanın ilk yarısında Almanlar akın akın gelirken,21. dakikada savunmanın arkasına sarkan Adeyemi'ye, Belçikalı eldiven geçit vermedi. 28'de yine Karim Adeyemi topu tek başına sürdü, ceza sahası içinde dar açıdan ağları görmek istedi ancak kaleci mükemmel bir kurtarış yaptı. 48'de Sabitzer uzaktan sert vururkenDevrenin düdüğü çaldığında ise eflatun-beyazlılar kaleye isabetli şut çekememişti. Ancak Real Madrid kötü başladığı senaryoyu her zaman en iyi bitiren takımdı.74'te Toni Kroos'un kullandığı korneri Carvajal kafayla ağlara gönderip takımını öne geçirdi. Vinicius 83'te fişi çekip Real'i, Devler Ligi arenasında 15. kez zafere taşıdı.Mücadeleye yedek başlayan Arda Güler, maçı kulübede tamamladı. 19 yaşındaki milli yıldız, Devler Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.Jose Mourinho, Wembley'de oynanan finali İngiliz medyası için yorumladı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yeni yönetimine alacağı Acun Ilıcalı ve sportif direktör Mario Branco, Portekizli hoca ile birlikte finali izledi. Bu fotoğrafı sosyal medya hesabından Yağız Sabuncuoğlu paylaştı.F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım da dev finali kızıyla birlikte tribünden izledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Türk futbolcular da Wembley'de hazır bulundu.Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi tarihinde kupayı beş kez kazanmayı başaran ilk teknik direktör ünvanını aldı. 64 yaşındaki çalıştırıcı aynı zamanda bu kupay ıtek takımla üç kez kaldıran üçüncü isim oldu. Daha önce Bob Paisley, Liverpool ile, Zinedine Zidane ise yine Real Madrid'le aynı mutluluğu yaşamıştı. F.Bahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho, yaptığı yorumda "Carlo Ancelotti sosyal medya antrenörü değil, gerçek bir teknik direktör! Ofisine gidin ve madalyalarına bakın" dedi.