Real Madrid Başkanı Florentino Perez’den Kylian Mbappe cevabı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Real Madrid'de başkan Florentino Perez açıklamalarda bulundu. Real Madrid'in başarılarının aile ortamından kaynaklandığını belirten Florentino Perez, "Bu takımın başarısının anahtarı bir aile olmasıdır. Kimse diğerlerinden daha önemli olmaya çalışmıyor" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon yine kupa hedeflediklerini vurgulayan Florentino Perez, "Gelecek yıl 16'ncı kupayı kazanmalıyız. Bu yarışmayı bizim yarışmamız olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Luka Modric ve Nacho Fernandez'in geleceğine değinen Florentino Perez, "Luka Modric'in bizimle kalacağını düşünüyorum. Nacho'nun geleceği ise o ne karar verirse onu yaparız" diye konuştu.

Kylian Mbappe transferine dair soruya Florentino Perez, "Real Madrid'in geleceğini konuşmak için önümüzde uzun bir yaz var" cevabını verdi.

