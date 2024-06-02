Sacha Boey için Kompany müjdesi

Bayern Münih'te göreve getirilen teknik direktör Vincent Kompany, devre arası transfer edilen Sacha Boey için bir şans olabilir. Kicker'de yer alan habere göre, Kompany'nin, Fransız futbolcuyu yakından tanıdığı ve Burnley döneminde transfer etmek istediği hatırlatıldı.

Bu durum nedeniyle Boey'un yeni sezonda forma bulabileceği kaydedildi. Ancak 23 yaşındaki futbolcunun hala kulüpte kendisini kanıtlaması gerektiği ifade edildi. Galatasaray'dan geçen sezonun devre arası transfer döneminde 30 milyon euro ve bonuslarla Bayern Münih'e giden Sacha Boey, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Alman ekibinde şu ana kadar sadece 2 maçta süre bulabildi.