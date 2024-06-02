SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fener’de Dybala operasyonu

Yeni sezona daha güçlü bir takımla girmek isteyen Fenerbahçe'de, yeni hocanın Jose Mourinho olmasının ardından transfer için de çalışmalar başladı. Portekizli teknik adamın istediği oyuncularla bir bir temasa geçen Sarı-Lacivertli yönetimin ilk hedefinin Paulo Dybala olduğu öğrenildi.

2012-13 sezonundan beri İtalya dışına çıkmayan yıldız futbolcunun yeni bir maceraya yelken açmak istediği bildirildi. Yönetimin, Mourinho gibi marka ismi teknik direktörlüğe getirmesiyle eli güçlendi. Geçtiğimiz sezon Cengiz Ünder'i Roma'dan 15 milyon euro bedelle kadrosuna katan Fenerbahçe Yönetimi'nin, Dybala'nın çıkış bedeli olan 12 milyon euroyu da gözden çıkardığı vurgulandı.

Mourinho'nun raporu doğrultusunda Sportif Direktör Branco transfer görüşmeleri için görevlendirilirken, Arjantinli futbolcu ve menejeriyle bir temas kurulacağı öğrenildi. Oyuncunun 'evet' demesiyle sarı-lacivertli idareciler bu transferi noktalayacak, önemli bir oyuncuyu renklerine bağlayacak. (Milliyet)